Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli yapıldı

Adana'da bir grup şef ve restoran işletmecisi tarafından kurulan Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli düzenlendi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen kokteylde konuşan Adana Şefler Kulübü Başkanı Cemal Davşan, kenti gastronomi alanında en iyisi yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Onlarca kadın kebapçıyı yetiştirerek sektöre kazandırdıklarını belirten Davşan, şunları kaydetti:

"350 kişiye iş garantisi olarak gastronomi okulu açacağız. Biz istiyoruz ki lezzet festivalinde bizim şeflerimiz şehrimizi temsil etsinler. Adana'da yetişen şeflerimize taçlarını giyindireceğiz. Adana Şefler Kulübü şehrimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından kokteyl, plaket takdimi ve geleneksel Adana lezzetlerinin sunumu yapıldı.