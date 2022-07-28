Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli yapıldı

Adana'da bir grup şef ve restoran işletmecisi tarafından kurulan Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli düzenlendi.

 - Güncelleme:

Adana'da bir grup şef ve restoran işletmecisi tarafından kurulan Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli düzenlendi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen kokteylde konuşan Adana Şefler Kulübü Başkanı Cemal Davşan, kenti gastronomi alanında en iyisi yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Onlarca kadın kebapçıyı yetiştirerek sektöre kazandırdıklarını belirten Davşan, şunları kaydetti:

"350 kişiye iş garantisi olarak gastronomi okulu açacağız. Biz istiyoruz ki lezzet festivalinde bizim şeflerimiz şehrimizi temsil etsinler. Adana'da yetişen şeflerimize taçlarını giyindireceğiz. Adana Şefler Kulübü şehrimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından kokteyl, plaket takdimi ve geleneksel Adana lezzetlerinin sunumu yapıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Çukurova Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title