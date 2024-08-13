Adana Sarıçam'da Orman Yangını Çıktı

Sarıçam ilçesi Kargakekeç mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 2 helikopter, 41 kara aracı ve 155 personel ile müdahale sürüyor. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel