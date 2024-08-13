Adana Sarıçam'da Orman Yangını Çıktı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Kargakekeç mevkisindeki ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sarıçam ilçesi Kargakekeç mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 2 helikopter, 41 kara aracı ve 155 personel ile müdahale sürüyor. DHA)