Adana Saimbeyli'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Adana Saimbeyli'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

RİCHTER ölçeğine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 6.96 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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