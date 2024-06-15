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Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda araç yoğunluğuna neden oldu. Otoyoldaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Adana-Pozantı- Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı.

Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Pozantı Ankara Adana Güncel Haberler

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