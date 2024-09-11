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Adana Polisi Köy Okuluna Kitap Bağışladı

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Adana polisi, Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu'na 250 kitap bağışlayarak öğrencilerle kitap okudu. Öğrenciler, polislerin getirdiği kitaplardan çok mutlu olduklarını belirtti.

ADANA polisi, bir köy okulunun kütüphanesine 250 kitap bağışlayıp, öğrencilerle kitap okudu. Hediye kitaplardan alan Nehir Çağlar, "Yeni eğitim öğretim yılına girdik. Polis ağabey ve ablalarımız da bize kitap getirdiler. Çok mutlu olduk, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıçam ilçesindeki Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu öğrencileri, kütüphanelerindeki kitapların yetersiz olduğunu belirten Adana Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta gönderdi. Bu çağrıya cevapsız kalmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 kitapla okula gitti. Polis, kendilerini görünce sevinen öğrencilere hikaye kitabı dağıttı. Ekipler, artan kitapları da okulun kütüphanesindeki kitaplıklara yerleştirdi. Öğrencilerle birlikte okul sırasına oturan polis, düzenledikleri okuma saatinde çocuklarla birlikte kitap okudu.

5'inci sınıf öğrencilerinden Nehir Çağlar, "Yeni eğitim öğretim yılına girdik. Polis ağabey ve ablalarımız da bize kitap getirdiler. Çok mutlu olduk, onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Alper Yılmaz ise "Kütüphanede kitap okuyarak vakit geçireceğiz. Şimdi de okuma saatinde kitap okuyoruz" dedi.

Polis, öğrencilerle sohbet ettikten sonra kalem, silgi, defter de hediye etti.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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