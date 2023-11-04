Adana polisi 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını belirlediği iki tankeri takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan iki tankerde 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis, kaçak akaryakıtla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana polisi 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını belirlediği iki tankeri takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan iki tankerde 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis, kaçak akaryakıtla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA