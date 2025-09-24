Adana Otoyolunda Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'da otoyolda bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tekstil ürünleri yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.