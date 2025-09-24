Haberler

Adana Otoyolunda Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'da TAG Otoyolu'nda seyir halindeyken tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otoyolda bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tekstil ürünleri yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
