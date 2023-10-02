Adana, Osmaniye ve Hatay'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.