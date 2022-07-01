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Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz, fidanlıkları ziyaret etti

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz, fidanlıkları ziyaret etti

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sorumluluk alanındaki Osmaniye, Ceyhan ve Köprüköy fidanlıklarını ziyaret etti.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sorumluluk alanındaki Osmaniye, Ceyhan ve Köprüköy fidanlıklarını ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, fidanlıklarda üretim parsellerini gezerek tohum, peyzaj ve süs bitkileri üretimi, tüplü ve çıplak köklü fidan üretim yastıkları ile serada çelikle köklendirme çalışmalarını inceledi.

Yılmaz, Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler ve yetkililerden fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, fidanlıkların bölgenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu, üretimin, işletme müdürlüklerinin, özel sektörün ve vatandaşların talepleri doğrultusunda artarak sürdüğünü belirtti.

2022 yılı üretim programında yer alan 7 milyon fidan üretim programının büyük çoğunluğunun tamamlandığını ifade eden Yılmaz, yıl sonuna kadar 8 milyondan fazla fidan üretilmiş olacağını bildirdi.

Ziyarette Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mehmet Harbi de yer aldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Mahmut Yılmaz Osmaniye Adana Güncel Haberler

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