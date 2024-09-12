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Adana Orman Bölge Müdürlüğü, İHA'larla Orman Yangınlarıyla Mücadelede Başarı Elde Ediyor

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Son 10 yılda çıkan yaklaşık 1500 orman yangınına rağmen Adana Orman Bölge Müdürlüğü, orman varlığını arttırmayı başarıyor. İHA'lar, yangınları tespit ederek hızlı müdahale imkanı sağlıyor.

Son 10 yılda çıkan yaklaşık 1500 orman yangınına rağmen orman varlığını yüzde 2,58 arttıran Adana Orman Bölge Müdürlüğünde, alevlerle mücadeledeki başarıda kara ve hava araçlarının yanı sıra sahip olduğu 3 insansız hava aracı (İHA) da ön plana çıkıyor.

Sınırlarında geniş orman varlığı barındıran Orman Bölge Müdürlüğü, diğer müdahale araçlarının yanında, Adana Havalimanı'nda kurulu Adana Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 İHA'yı da etkin şekilde kullanıyor.

Belirlenen rotada günlük uçuş gerçekleştiren İHA'lar, tespit edilen ısı kaynaklarını Ankara'daki Yangın Harekat Merkezi'ne bildiriyor.

Harekat merkezinin ısı kaynağı koordinatları, büyüklüğü ve yönünü bildirdiği Orman Bölge Müdürlüğü de "Çukurova'nın ciğerlerine" zarar gelmemesi için tüm imkanlarıyla havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Yangını takip ederek kara ve hava ekiplerine anlık bilgiler paylaşan İHA'lar, alevlerle mücadelede hızlı sonuç alınmasında etkin rol alıyor.

"Orman varlığımızı yüzde 2,58 arttırmış durumdayız"

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, yangında kara ekiplerinin etkin müdahale ve mücadelesinde hava gücünün çok önemli olduğunu söyledi.

Bölgelerinde orman yangınlarıyla müdahale için 3 İHA'nın yanı sıra 4 helikopter ve 4 uçak bulunduğunu belirten Etli, "Son 10 yılda Adana Bölge Müdürlüğümüzde çıkmış olan yaklaşık 1500 yangına rağmen orman varlığımızı yüzde 2,58 arttırmış durumdayız. 2023 yılında yangınlarımıza rağmen orman varlığımızı arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Önceki yıllarda orman yangını başına 2,6 hektar alan yanarken 2024 yılında bu rakam 1,6 hektar olmuştur. Bugünlere başarıyla geldik." diye konuştu.

"İHA'larımızdan aldığımız verileri kullanıyoruz"

Etli, Adana'da bu yıl kırsal alanda 125, ormanda da 89 yangının çıktığı bilgisini verdi.

İHA'lardan aldıkları verilerle yangınla mücadele stratejilerini belirlediklerini anlatan Etli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 10, Adana'da 3 İHA'mız var. İHA'larımızdan aldığımız verileri kullanıyoruz. 2024 yılında 125 kırsal alan yangınımız oldu. Biz İHA'larımızdan gelen görüntü ve bilgilerle bunların orman içinde olup olmadığını tespit ediyoruz. Buna göre sevk ve idaremizi, stratejimizi belirliyoruz. 2024 yılındaki 89 orman yangınımızda, İHA'larımızdan yer tespiti, koordinatlarının ve yangın mücadele stratejisinin belirlenmesinde çok üst düzey bilgi akışı oldu. İHA'larımız yangınla mücadelede ciddi başarılar elde etmemize katkı sağlıyor."

"Yangının akış yönünü bildiriyoruz"

TB2 model İHA pilotu Zeki Dönmez de "Yeşil Vatan"ın korunması için ellerinden gelen desteği sağladıklarını dile getirdi.

Yangın olmasa da rutin olarak uçuş yaptıklarını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Rutin görevimiz, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen uçuşumuzu icra edip, gördüğümüz ısı kaynaklarını Ankara'daki Yangın Harekat Merkezi'ne bildirmek. Herhangi bir yangının büyüme olasılığında ise koordinatları vererek ne kadar hektar alana yayıldığını, sahada çalışan arkadaşlara yangının hangi yönde büyüdüğünü aynı anda ileterek hem onların can güvenliğini hem de yangının akış yönünü bildiriyoruz. İHA'larımız 'Yeşil Vatan'ımızın korunmasında görev yaptığı için gurur duyuyorum. BAYKAR Teknoloji adına böyle bir hizmeti sağlamak gerçekten gurur verici."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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