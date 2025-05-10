Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yörük-Türkmen Kültürü Sergisi
Adana Olgunlaşma Enstitüsü, 'Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü' sergisini düzenleyerek Yörük-Türkmen kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Sergide, yöresel kıyafetler ve motifler sergileniyor.
Adana Olgunlaşma Enstitüsünce " Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü" sergisi düzenlendi.
Çukurova'daki Yörük-Türkmen kültürünün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda gerçekleştirilen sergide, enstitüde hazırlanan yöresel kıyafetler ve motifler yer aldı.
Sergiyi gezen davetliler, ürünleri inceledi.
Küratör Gökçen Tuştaş, AA muhabirine, kültürel mirasın zenginliğini ve çeşitliliğini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel