Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağısı etkili oldu

Adana'nın kuzey ilçeleri güne karla uyandı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kozan-Feke karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Adana'nın kuzeyinde bulunan Feke ve Kozan ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağısı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Kozan-Feke karayolu trafiğe kapandı. Araç yoğunluğu oluşurken Karayolları 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan 56.Şube Şefliği ekiplerince Kozan Feke karayolu Üskiyen Geçidin de kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yol tek taraflı trafiğe açıldı. Kar yağışı devam ettiğinden yolun yeniden kapanmaması için çalışmalar sürüyor. Bölgede kar yağışı ile birlikte yaylalarda görsel şölen oluştu.