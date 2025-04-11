Adana'nın Yüksek Kesimlerinde Nisan Ayında Kar Yağışı!
Adana'nın Saimbeyli, Feke ve Kozan ilçelerinin yüksek kesimlerinde nisan ayında gerçekleşen kar yağışı bölgede beyaz örtü oluşturdu. Vatandaşlar, kar yağışının zamanlamasının alışılmadık olduğunu ifade etti. Yetkililer ise ulaşımda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Saimbeyli ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü.
Feke ve Kozan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Bölge sakinleri, nisan ayında gelen kar yağışının şaşkınlık yarattığını belirtti.
Yetkililer, vatandaşları ulaşımda olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel