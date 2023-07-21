Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde çıkan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev sahibi büyük bir maddi kayıp yaşadıklarını belirtti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın,İlçeye bağlı Doğanbeyli Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Himmet Söylemez'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Himmet Söylemez "Her şeyimiz yandı bitti kül oldu. Yıllarımız birikimlerimiz gözümüzün önünde yandı gitti. Cana gelmedi ama canımız gitmiş gibi olduk" dedi. - ADANA