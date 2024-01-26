Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Saimbeyli olarak belirlendi ve 12,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.