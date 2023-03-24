Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 3.8 Büyüklüğünde Derpem Oldu
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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 16:51’de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 16: 51'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 16: 51'de meydana gelen depremin derinliğini 0,41 kilometre, büyüklüğünü de 3.8 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise Saimbeyli ilçesindeki depremin derinliğini 1,7 kilometre, büyüklüğünü ise 5.3 olarak duyurdu.
Kaynak: ANKA / Güncel