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Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 3.8 Büyüklüğünde Derpem Oldu

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Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 3.8 Büyüklüğünde Derpem Oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 16:51’de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 16: 51'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 16: 51'de meydana gelen depremin derinliğini 0,41 kilometre, büyüklüğünü de 3.8 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise Saimbeyli ilçesindeki depremin derinliğini 1,7 kilometre, büyüklüğünü ise 5.3 olarak duyurdu.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Saimbeyli Adana AFAD Güncel Haberler

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