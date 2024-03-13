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Adana'nın Pozantı ilçesinde asayiş uygulamalarında 16 şüpheli yakalandı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde şubatta gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 bin 704 araç kontrol edildi ve aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, ilçenin huzur ve güvenliği için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, şubatta gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Kaymakamlığın açıklamasına göre, polis ve jandarma ekiplerince şubatta yapılan denetimlerde 21 bin 704 araç kontrol edildi.

Aranan 16 zanlının gözaltına alındığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 149 gram esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, "Pozantı'mızın huzuru ve güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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