Adana'nın işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde komandolardan tüfekli hareketler gösterisi

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü töreninde jandarma komandoların tüfekli hareketler gösterisi büyük beğeni topladı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından 500 metrelik büyük Türk bayrağı eşliğinde Atatürk Parkı'ndan istasyon önündeki Uğur Mumcu Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Buradaki törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Köşger'in tören alanındakileri selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Alana gelen Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bisiklet sporcuları, Pozantı'dan getirdikleri bayrağı Vali Köşger'e teslim etti.

'Bir bayrak rüzgar bekliyor' şiirinin okunmasının ardından Adana konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ise ödülleri dağıtıldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu. Burada Adanalı bir gazinin elinde Türk bayrağı ile gösteriye katılması ilgi topladı. Jandarma Komando Bölük Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tüfekli hareketler gösterisi ise dakikalarca alkış aldı. Beğeniyle izlenen Jandarma Mehteran Komutanlığı'nın gösterisiyle tören son buldu.

'HER ZAMAN VATANIMIZ İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tören sonunda yaptığı açıklamada, "5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kentte çok büyük bir coşkuyla, biraz daha özel etkinlikler katarak kutladık. Adanalıların katılımı da coşkusu da çok yüksekti. Allah bir daha memlekete düşman istilası göstermesin. Bu törenlerle tüm dünyaya şunu gösteriyoruz; kimse bu topraklarla ilgili aklına kötü niyetler getirmesin, bu milletin çocukları 104 yıl önce yaptıklarının bugün çok daha fazlasını yapmaya hazırdır. Milletimizin vatan sevgisiyle yüreği çarpmaktadır. Bunu bir kere daha tüm dünyaya Adana'dan göstermiş olduk. Biz her zaman vatanımız için canımızı vermeye hazırız" dedi.