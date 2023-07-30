Adana'nın Kozan ilçesinde traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada, traktör kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü ile birlikte traktörde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Vedat Gök tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.