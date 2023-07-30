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Adana'nın Kozan ilçesinde traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş-Ferhatlı Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Eskimantaş-Ferhatlı Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar devrilmiş traktörü 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı Kozan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılar tedavi altına alınırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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