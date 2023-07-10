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Adana'nın Kozan ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki trafoda, henüz belirlenemeyen nedendenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

İtfaiye Kozan Adana Güncel Haberler

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