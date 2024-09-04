Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
M.A.Ş. idaresindeki 01 ANE 692 plakalı otomobil, Kozan-İmamoğlu kara yolunda İ.D. yönetimindeki 01 RY 623 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan E.K. (20), İ.A. (20), M.A. (17) ve B.D. (9) yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.