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Adana'nın Kozan İlçesinde Suçlulara Operasyon: 6 Tutuklama

Adana'nın Kozan İlçesinde Suçlulara Operasyon: 6 Tutuklama
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Kozan'da huzur ve güven uygulamaları sırasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve ceza gerektiren trafik ihlalleri tespit edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21-28 Nisan'da 37 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 5,53 gram uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Trafik denetiminde de 100 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 26 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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