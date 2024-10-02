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Adana'nın Kozan İlçesinde Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan İlçesinde Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kozan ilçesinde bir evin altında bulunan samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 700 balya saman zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Hacımirzalı Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait iki katlı evin altında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanların alev aldığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaklaşık 700 balya samanın bulunduğu samanlıkta yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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