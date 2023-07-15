Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil çarpışması: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Bayram D. Yönetimindeki 01 AJU 877 plakalı otomobil, Saimbeyli Caddesi'nde Hakan K. (45) yönetimindeki 01 D 3045 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Hakan K. araçta bulunan Halil K. (9) ve İsmail K. (9) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel