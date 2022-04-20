Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda ceset bulundu.

Düzağaç Mahallesi Bahcecik mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma, cesedin kimliğinin tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.