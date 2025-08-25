Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kozan ilçesindeki Horzum Yaylası'nda çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel