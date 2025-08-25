Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan ilçesindeki Horzum Yaylası'nda çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.