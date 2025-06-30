Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar etkisiyle hızla yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler ve arazözlerle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel