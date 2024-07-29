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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri müdahalede bulunuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışmalarda alevlere müdahale sürüyor.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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