Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde piknik alanı içinde orman yangını çıktı.

Durmuşlu Mahallesi'nde bulunan piknik alanında saat 18.50 sularında orman yangını çıktı. Yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın arasözü ve yangın söndürme ekibi müdahale ediyor. Bölgenin kızılçam ormanı olması nedeni ile ekipler geniş alanda müdahalesini sürdürüyor. - ADANA