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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan piknik alanında çıkan orman yangınına orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde piknik alanı içinde orman yangını çıktı.

Durmuşlu Mahallesi'nde bulunan piknik alanında saat 18.50 sularında orman yangını çıktı. Yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın arasözü ve yangın söndürme ekibi müdahale ediyor. Bölgenin kızılçam ormanı olması nedeni ile ekipler geniş alanda müdahalesini sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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