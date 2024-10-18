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Adana'nın Kozan İlçesinde Narenciye Bahçesinde Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan İlçesinde Narenciye Bahçesinde Yangın Çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki Şevkiye Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve bahçede zarar oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Şevkiye Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, bahçe zarar gördü.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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