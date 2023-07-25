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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum yok

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir.' ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Kozan Adana AFAD Güncel Haberler

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