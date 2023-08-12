Adana'nın Kozan ilçesinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.