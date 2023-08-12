Adana'nın Kozan ilçesinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Güncel Haberler
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kozan- Ceyhan kara yolunda İsmail Bıçakçı idaresindeki 80 AEG 295 plakalı otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı 01 ATC 66 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel