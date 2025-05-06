Adana'nın Kozan İlçesinde Huzur ve Güven Uygulamaları: 3 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Nisan-5 Mayıs'ta 30 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 3 zanlının yakalandığı çalışmalarda, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 18,79 gram uyuşturucu ve 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Trafik denetiminde de 150 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 30 aracı trafikten men etti.

Hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarda ise ilçedeki bir iş yerinden çalınan 250 bin lira değerindeki malzemeler bulunup sahibine teslim edildi.