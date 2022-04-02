Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında ilçenin farklı yerlerinde önlemler aldı.
Uygulamada ekiplerce, 2 bin 353 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, aranan 7 kişi yakalandı, incelenen 550 araçtan 21'ine 15 bin 125 lira para cezası verildi, 9 araç ise trafikten menedildi.
Yapılan aramalarda, 4'ü av tüfeği olmak üzere 6 ruhsatsız silah ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca 58 iş yerinde inceleme yapan ekipler, 4 iş yeriyle ilgili yasal işlem gerçekleştirdi.
AA / Fatih Azgın - Güncel