Adana'nın Kozan İlçesinde Huzur Uygulaması: 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-10 Şubat'ta 33 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Denetimlerde 39 sürücüye para cezası da uygulayan ekipler, 16 aracı ise trafikten men etti.