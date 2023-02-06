Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde depremzedeler için Kızılay'a kan bağışında bulunuldu

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde depremzedeler için Kızılay'a kan bağışında bulunuldu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

İlçe merkezindeki Irmak Caddesi'nde, kan bağışında bulunmak isteyenler için Türk Kızılay aracı konuşlandırıldı.

Türk Kızılayın vatandaşlara çağrısı üzerine alana gelen gönüllüler, kan bağışında bulundu.

Öte yandan, Belediye tarafından Cuma Pazarı'nda oluşturulan toplanma alanında vatandaşlara yemek dağıtılıyor.

Feke ilçesinde de Recep Çağlar Düğün Salonu ve Kapalı Semt Pazarı'nın toplanma yeri olarak belirlendiği ve isteyen vatandaşların burada kurulan çadırları kullanabileceği belirtildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title