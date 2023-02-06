Adana'nın Kozan ilçesinde depremzedeler için Kızılay'a kan bağışında bulunuldu Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu. İlçe merkezindeki Irmak Caddesi'nde, kan bağışında bulunmak isteyenler için Türk Kızılay aracı konuşlandırıldı. Türk Kızılayın vatandaşlara çağrısı üzerine alana gelen gönüllüler, kan bağışında bulundu. Öte yandan, Belediye tarafından Cuma Pazarı'nda oluşturulan toplanma alanında vatandaşlara yemek dağıtılıyor. Feke ilçesinde de Recep Çağlar Düğün Salonu ve Kapalı Semt Pazarı'nın toplanma yeri olarak belirlendiği ve isteyen vatandaşların burada kurulan çadırları kullanabileceği belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Kozan Adana Güncel Haberler

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