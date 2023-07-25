Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğündeki depremde eşyalar düştü ve vatandaşlar panikle kaçtı
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Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde bir marketteki eşyaların düşmesi ve vatandaşın kaçması anbean görüntülendi. Merkez üssü Kozan'ın Himmetli Mahallesi olan depremde vatandaşların panik anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 35 artçı deprem meydana geldi.
5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde bir marketteki eşyaların düşmesi ve vatandaşın kaçması anbean görüntülendi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde bir marketteki eşyaların düşmesi ve vatandaşın kaçması anbean görüntülendi.
Merkez üssü Kozan'ın Himmetli Mahallesi olan ve sabah saat 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde vatandaşların panik anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerası görüntülerinde deprem olmaya başladıktan sora bazı eşyaların raflardan düşmeye başladığı bunu gören iş yeri sahibinin de kaçtığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerasında ise depremi fark eden vatandaşların kaçması ve panik anı yansıdı. Bu arada ilk büyük depremin ardından yaklaşık 35 artçı deprem meydana geldi.