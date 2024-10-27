Adana'nın Kozan İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Vali Köşger can ve mal kaybına dair henüz kendilerine iletilen bir bilginin olmadığını ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye, Karahmanmaraş, Kayseri, Niğde ve Mersin gibi şehirlerden de hissedildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger depreme ilişkin son notları katıldığı televizyon programında aktardı.

Vali Köşger "Kozan merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şu ana kadar bize intikal eden can ve mal kaybına dair bir bilgi yok. Arkadaşlarımız sahada, kırsalda herhangi bir sıkıntı var mı diye taramaya devam ediyorlar" açıklamasında bulundu.