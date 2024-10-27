Adana'nın Kozan İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Adana'nın'ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.