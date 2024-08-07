Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.