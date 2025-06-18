Adana'nın İmajı İçin Yeni Hamleler

Adana'da, "Doğru tanıtım, marka şehir, gastronomisinden tarihine tüm potansiyeliyle Adana'nın imaj değerine yolculuk" söyleşisi gerçekleştirildi.

Adana Valiliğince yürütülen "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" kapsamında Müze Kompleksi'nde etkinlik düzenlendi.

Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü proje sorumlusu Nilay Altunay Eskimez, programın açılışında, son yıllarda basın yayın organları ve dijital mecralarda kentin olumsuz içeriklerle anıldığını söyledi.

Proje kapsamında şehrin hak ettiği algıyı yeniden inşa etmek, medya ile kamu arasında daha yapıcı, güvene dayalı bir iletişim kültürü oluşturmak istediklerini belirten Eskimez, şöyle konuştu:

"Amacımız, Adana'nın marka değerini güçlendirmek üzere medya temelli stratejiler geliştirmek, şehre yönelik olumsuz algıları bilimsel yöntemlerle analiz ederek çözüm önerileri sunmak, dijital mecralarda yayılan dezenformasyon içeriklerine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak, etik haberciliği güçlendirmek yoluyla kamu yönetimiyle medya arasında güven temelli bir ilişki kurmak ve Adana'nın tarihi, kültürel ve beşeri zenginliklerinin görünürlüğünü artırmaktır."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesini bekledikleri Adana'da, etik kurallara dayalı gazeteciliğin önemine değindi.

"Adanalı imajı kamuoyunda yeterince tanınmıyor"

Açılış konuşmalarının ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve gazeteci Fulya Öztürk'ün konuk olduğu söyleşiye geçildi.

Vali Köşger, söyleşide, her şehrin kamuoyunda bir algısı olduğunu dile getirdi.

Kentin imajının doğru aktarılmasının önemine değinen Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Daha önce çalıştığım şehirlerden bazılarının realitenin birkaç derece üstünde pozitif imajı var. Bazılarının da realitenin gerisinde imajı var. Adana bunlardan birisi. Adana'ya ilk kez vali olarak geldim. Adana hak ettiği ve realitenin gerisinde. Adana'nın sıcak kanlı insanları, kentin en önemli pozitif imajlarından birisi. Siz bir adım yaklaştığınızda üç adım yaklaşmaya hazır, cömert, misafirperver, insan ilişkileri son derece sıcak kanlı olan Adanalı imajı kamuoyunda yeterince tanınmıyor."

"Şehrin imajına ve potansiyeline zarar verecek şeylerden kaçınalım"

Adana'nın "gastronomi şehri" unvanını hak ettiğini ancak şu ana kadar alamadığının altını çizen Köşger, "Bunu almak için özel bir gayret gösteriyoruz ve mesafe de katettik. Paris aşaması geçildi ve Semerkant'ta nihai değerlendirme yapılacak. Orada da Allah'ın izniyle Adana 'gastronomi şehri' unvanını alacak. Adana, Türkiye'de 'gastronomi şehri' unvanını en önce alması gereken şehirlerden birisi." diye konuştu.

Vali Köşger, kentin imajına ve potansiyeline zarar verecek şeylerden kaçınılması gerektiğini, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.

Gazeteci Fulya Öztürk de Adana'da olumlu yöndeki imaj değişikliğinin farkında olduğunu belirtti.

Kentle ilgili kötü algıların değişmeye başladığını ifade eden Öztürk, "Adana deyince güneşe ateş edenler akıllara geliyor. Bu bir espriydi ama algılar dünyası. Algıların kurbanı oluyoruz. Bu algıları pozitife dönüştürmemiz lazım. Adana güzel bir yol kat ediyor." dedi.

Söyleşinin ardından "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" kapsamında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ile Adana Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Seray Yıkılmaz Ası'nın konuşmacı olarak yer aldığı panel düzenlendi.

???????Panelde, içerik üretimi ve hikaye anlatıcılığı, Adana'nın güvenli, gelişmiş ve yaşanabilir bir şehir olduğu imajının güçlenmesi, Adana'nın kültürel mirası ve mutfağını etkili bir şekilde anlatan dijital içerikler oluşturulması konuları ele alındı.

Proje kapsamında 20 Haziran'a kadar gazetecilik etik kurallarından Adana'nın kültürel ve turistik potansiyellerinin daha iyi tanıtılmasına kadar farklı konuların ele alınacağı panel, seminer ve toplantılar düzenlenecek.