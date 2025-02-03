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Adana'nın Gastronomi Potansiyeli için UNESCO Adaylığına Adım

Adana'nın Gastronomi Potansiyeli için UNESCO Adaylığına Adım
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Adana'da düzenlenen toplantıda, kentin UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Vali ve Belediye Başkanı, gastronomi turizminin önemini vurguladı.

Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için başlatılan çalışma kapsamında toplantı düzenlendi.

Valiliğin açıklamasına göre, kentin "Yaratıcı Şehirler Ağı"na aday olma sürecine yönelik bir restoranda değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kentin gastronomi potansiyelinin dünya çapında tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Köşger, Adana'da gastronomi turizminin yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "Adana 24 saat yaşayan, her saatine özgü yeme ve içme imkanı olan bir şehir. Bu çok önemli bir özellik." ifadesini kullandı.

Kentin 500'den fazla lezzetiyle küresel cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade eden Köşger, şu değerlendirmede bulundu:

"Adana'nın turizmle ilgili stratejisinin gastronomi üzerinden yürütülmesi gerektiği doğru bir tespit. Bu kentin turizmdeki lokomotifinin lezzet olması lazım. Henüz gastronomi şehri olmamamıza rağmen dünyanın her tarafından lezzet için Adana'ya seyahat edenler olduğuna göre bu doğru bir stratejidir. Burada yanan bir ateş var ve bizim bunu canlandırmamız lazım."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na adaylık sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Tarih, ticaret, sanayi kenti Adana'nın esas lokomotifi elbette gastronomi olmalıydı. Göreve gelir gelmez UNESCO nezdinde gastronomi şehri olma konusunda girişimde bulunduk ve hemen bir dosya hazırladık. Dosyamız uluslararası listeye alındı ve Paris'e gitti ama ne yazık ki dahil edilen şehirler arasına giremedik. Vazgeçmedik, bir daha çalıştık ve dosyamızı yeniden hazırladık. Dosyamız uluslararası listeye alınmasına rağmen bu kez Paris'e gönderilmedi. Şimdi yeniden bir çalışma yapıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, rektörler, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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