Adana'nın Feke İlçesinde Yoğun Sis Etkili Oldu
Feke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, yüksek kesimlerdeki görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, köprü ve yollarda sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Akkaya Mahallesi ve Feke Barajı çevresindeki sis yoğunluğu dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel