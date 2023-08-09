Adana'nın Feke ilçesinde sosyal market açıldı

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 'Sosyal Market' açıldı. İhtiyaç sahiplerinin kıyafet, çocuk bezi ve battaniye gibi ürünleri alabilmesi için açılan marketin kaymakamlık koordinesine hizmet vereceği ifade edildi.