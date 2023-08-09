Adana'nın Feke ilçesinde sosyal market açıldı
Güncel Haberler
Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 'Sosyal Market' açıldı. İhtiyaç sahiplerinin kıyafet, çocuk bezi ve battaniye gibi ürünleri alabilmesi için açılan marketin kaymakamlık koordinesine hizmet vereceği ifade edildi.
Adana'nın Feke ilçesinde sosyal market açıldı.
Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 'Sosyal Market' açıldı. İhtiyaç sahiplerinin kıyafet, çocuk bezi ve battaniye gibi ürünleri alabilmesi için açılan marketin kaymakamlık koordinesine hizmet vereceği ifade edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Vakfımıza başvuran ihtiyaç sahipleri sosyal marketimize yönlendirilerek ihtiyaçlarını karşılayacaklar" denildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel