Adana'nın Feke İlçesinde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sinan Can A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, İncirci Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki eşi Gülenden A, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel