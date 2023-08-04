Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.