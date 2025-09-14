Haberler

Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
