Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Çıktı

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Adana'nın Feke ilçesinde, Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Engebeli arazi nedeniyle yangınla mücadele zorlaşırken, vatandaşlar yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Feke ilçesi Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip, yangın bölgesine sevk edildi. Bölgedeki engebeli arazi şartları ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken, vatandaşlardan da yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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