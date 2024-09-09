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Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı

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Gedikli Mahallesi'nde Muhammet Kurtay'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Gedikli Mahallesi'nde Muhammet Kurtay'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Acil Durum İtfaiye Güncel Yaşam adana Feke

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